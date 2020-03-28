Skandal iddia: AKP’li vekilin oğlu corona test kitleri siparişi alıyor

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Özkiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in oğlu Namık Tamer’e ait olduğunu ileri sürdüğü bir sosyal medya sayfasının görüntüsünü, Twitter sayfasında paylaştı.

‘Yılın sağlık skandalında ikinci perde’ diyen Özkiraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Yılın sağlık skandalında ikinci perde! AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in oğlu Namık Tamer, sosyal medya üzerinden Covid-19 test siparişi topluyor. Yerelde paylaşıldı; sonra gelen telkinlerle olay büyütülmedi. Milletvekili oğlu bu testleri nereden buldu?

“TEST KİTLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KONTROLÜNDE”

Oğlunun corona test kiti sattığı iddialarına sosyal medya hesabından cevap veren AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, kitlerin Sağlık Bakanlığı bilgisinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Oğlum Namık Tamer’in Whatsapp durumuna koyduğu Covid 19 testiyle ile ilgili paylaşımında ön sipariş alınır gibi ifadenin yanlış asılsız gerçek dışı olduğu böyle bir ticaretinin olmadığını bu kitlerin Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olduğunu belirtir kamuoyunun bilgilerine sunarım.

“SAYIN BAKAN GEREĞİNİ YAPAR”

İddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise şöyle yazdı:

* Üniversite hastanesinde test yok. Bir buçuk milyonluk Kayseri’de Şehir Hastanesi’ne test yeni geldi ama hastane ortağı AKP’li vekilin oğlu ön siparişle test satışı yapıyor.

* Sayın Bakan dün açıklamasının ardından ivedilikle gereğini yapar ve kamuoyunu aydınlatır.

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