Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı hangi illere geliyor?

30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma yasağı Pazar gecesi sona erdi ancak yasağın ilerleyen günlerde de devam edeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan sokağa çıkma yasağı açıklamasının ardından, yasağın ne zaman başlayacağı ve hangi illere geleceği merak konusu oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na video konferansla katıldı. Erdoğan toplantı sonrası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının önümüzdeki hafta sonları da devam edeceğini açıkladı. Karara göre 17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Resmi bir açıklama olmamasıyla birlikte sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak'a gelmesi bekleniyor.

İşte 30 büyükşehir listesi; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van