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Şoke eden görüntüler! Polisi de çileden çıkardılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal mesafe kuralına uymayıp, 3 gün önce saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınlar, bugün de dilenirken yakalandı. Polisin ceza yazdığı 3 dilenci kadından biri, "Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım" dedikten sonra makbuzu yırtıp attı.

18:42 -
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Manavgat’ın Antalya Caddesi’nde pazartesi günü saç saça kavga ederken polisin biber gazı sıkmasıyla ayrılan 3 dilenci kadın, bugün yine dilenirken polise yakalandı.

Polis, Belkıs Ö., Selda A. ve Funda D.’ye Kabahatler Kanunu’na göre 192’şer TL para cezası uyguladı. Dilencilerden 18 yaşındaki Funda D.’ye, corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle ayrıca 392 TL idari para cezası kesildi.

MAKBUZU YIRTIP ATTI

Funda D., ceza tutanağını ödemeyeceğini, coronanın kendisine bir şey yapmayacağını belirterek, “Allah isterse hepimizin canını 5 dakikada alır” dedi.

Polislerin ikazlarına rağmen tutanağa imza atmayan Funda Demir, “Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım” dedikten sonra makbuzu yırtıp attı. Demir, polisin ikazı üzerine yırttığı makbuzu alıp uzaklaştı. DHA

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Son güncelleme: 18:43 09.04.2020
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