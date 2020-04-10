Soma’da maden ocağında göçük: Bir ölü

Soma’daki özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde, bugün saat 13:00 sıralarında, yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan bir maden işçisi yaşamını yitirdi, bir maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında bulunan iki maden işçisinin kurtarılma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan resmi açıklama:

* Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelmiştir.

* Meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimizde yaralı olarak göçük altından çıkarılmıştır. Göçük altında bulunan 2 maden işçimizi kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.