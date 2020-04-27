Son dakika… 1-2-3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kabinemizin 29. toplantısını gerçekleştirdik. Öncelikle Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Coronanın üstesinden gelerek Ramazan sonunda çifte bayram yapmayı diliyoruz. Coronaya karşı somut neticelerin almaya başladığı bir döneme giriyoruz. Yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye, Avrupa’daki en iyi ülke konumundadır.

Sağlık sistemimiz, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. Sadece Türkiye ile yetinmedik, dünyanın her yerindeki vatandaşlarımıza sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduklarından sonra evlerine yolculuk ettik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Aynı şekilde yurt dışında yaşayıp da ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerlerde tedavileri yapılamayan vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmadık.

Son olarak İsveç’te Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına kulak vererek ülkemize getirdik. Dün sabah İsveç’e gönderdiğimiz ambulans uçağımız Emrullah kardeşimizi getirdi. Bu kardeşimizi sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.

Yurt dışında insanların kendi hallerine terk edildiği bir gerçektir. Türkiye’de ise hiçbir vatandaşımız kapıdan çevrilmemiş, hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır. Gerek mevcut gerek yeni açtığımız hastanelerimizle, sağlık kuruluşlarımızla tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllardır eleştirenler umarım biraz mahçup olmuşlardır. Maske, tulum, dezenfektan ve gıda gibi temel ihtiyaçlara kadar ülkemizin alt yapısını test etme imkanı bulduk. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

Biz kendimize yeterli olmanın ötesinde, dostlarımıza destek verecek seviyelere ulaştık. Bugüne kadar 55 ülkeye malzeme desteği verdik. Son olarak ABD’ye, maske, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektanlardan oluşan malzemeleri yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan askeri nakliye uçakları yarın Amerika’ya hareket edecek.

AYRINTILAR GELİYOR…