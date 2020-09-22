Son dakika… 22 Eylül corona virüsü verileri açıklandı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Son 24 saatte yapılan 114 bin 311 testle birlikte test sayısı 9 milyon 496 bin 268’e ulaştı.

Bugün bin 692 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 306 bin 302’ye çıktı. Can kaybı da 65 artarak 7 bin 639’a yükseldi.

Verilere göre bin 261 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 269 bin 696’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.7 ağır hasta sayısı da bin 522 oldu.

BAKAN KOCA: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zatürre oranında düşüşün devam ettiğini belirtti.

Bakan Koca, “Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

DÜN 68 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Eylül corona tablosuna göre bin 743 vaka tespit edilmiş, 68 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 202 hasta sağlığına kavuşmuştu.