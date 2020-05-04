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Son dakika… Ahmet Şık, HDP’den istifa ettiğini duyurdu

Gazeteci Milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı bir duyuru ile açıkladı.

19:17 -
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Son dakika… Ahmet Şık, HDP’den istifa ettiğini duyurdu

Şık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP’nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim.

1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun.

Ahmet Şık – Reuters

 

 

HDP istifa son dakika
Son güncelleme: 19:25 04.05.2020
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