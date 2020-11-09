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Son dakika… AKP’den Berat Albayrak açıklaması: Takdir Cumhurbaşkanı’nın

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görevden alma göreve getirme Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir, Cumhurbaşkanımız kendi takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.

Güncellenme: 19:43, 09/11/2020
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Son dakika… AKP’den Berat Albayrak açıklaması: Takdir Cumhurbaşkanı’nın

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin bugün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasını hatırlatması üzerine Ömer Çelik şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görevden alma Cumhurbaşkanının takdirindedir.

* Buradaki mesele bunu kabul edip etmemedir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak uygun değildir.

* Cumhurbaşkanımız, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır.

* Devlet krizi olarak adlandırılacak herhangi bir tıkanma söz konusu değildir.

*Bir devlet krizinden bahsedilecek şekilde herhangi bir noktada tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Türkiye’nin yönetilmesinden, hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar her şey devam etmektedir.

*Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kendi gündemine kendi konularına hakimdir. Devlet krizi olarak nitelendirilecek tıkanma ve aksama söz konusu değildir.

*Yetkiyi verme, göreve getirme, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir.

*Buradaki mesele; bunu kabul edip etmeme, göreve getirip getirmeme. Bu da Cumhurbaşkanımızın takdiridir, uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır.

 

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Yayınlanma Tarihi:19:28,
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