Son dakika… AKP’nin sosyal medya düzenlemesiyle ilgili teklifi açıklandı

AKP’nin hazırlayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu 11 maddelik sosyal medya düzenlemesinin Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP'ye de gönderilen teklifin, bugün muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi.

AKP Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili hazırlanan teklifin içeriğine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Zengin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

BEŞ AŞAMALI YAPTIRIM PLANI

* Amaç sosyal medyada tacize ve hakarete son vermek. Şirketler Türkiye’de ofis açıp muhataplık oluşturmalı. Eğer Türkiye’de temsilci bulundurmazlarsa beş aşamalı yaptırım süreci var. Birincisi 10 milyon lira idari para cezası ve 30 günlük bekleme süresi… Eğer yine olmazsa 30 milyon lira bir ceza olacak. Sosyal ağ sağlayıcılara üç aylık reklam vermeme cezası getirilecek.

* Bu da yerine getirilmezse sulh ceza hakimliğine başvurabilecek ve yüzde 50 bant daraltma, yine hayata geçirilmezse yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bu mahkemelerin kararıdır. Eğer böyle bir karar verilirse erişim sağlayıcılar dört saat içinde bu kararı yerine getirecek.

48 SAAT İÇİNDE CEVAP VERMEK ZORUNDA

* Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara 48 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara 5 milyon lira para cezası verilebilecek.

* Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

“İSMİM BU İNTERNET SİTELERİYLE YAN YANA GELMESİN”

* Siz yargı kararlarına başvuruyorsunuz, mevcut hukuk sistemi içerisinde sonuç alıyorsunuz. Fakat tüm bunlara rağmen adınızı yazdığınızda, bu konuya dair bir şey girdiğinizde sizinle alakalı geriye dönük tüm bilgiler önünüze geliyor. Bu düzenlemeyle; ilgili kişi, ‘kişilik haklarını ihlal eden bazı internet siteleriyle ilişkilendirilmesinin engellenmesini’ talep edecek. “Benim ismim bu internet siteleriyle yan yana gelmesin” talebinde bulunabilecek.