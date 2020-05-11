Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’den Cumhur İttifakı mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, telekonferans yöntemi ile corona virüsü salgını ve ekonomik tedbirlerle ilgili konuları ele aldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, konuşmasında Cumhur İttifakı’nın dimdik ayakta olduğunu söyledi.

“BU KUTLU YÜRÜYÜŞ DEVAM EDECEKTİR”

Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili şunları söyledi:

* Geride bıraktığımız 4 yıla bıraktığımız sürede, Cumhur İttifakı her türlü yalan, iftira ve tahrik girişimlerine karşı dimdik ayakta kalmıştır.

* MHP'li kardeşlerime ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifaka destek veren tüm kesime şükranlarımı sunuyorum.

* Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız.

* Türkiye'nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen, bu kutlu yürüyüş devam edecektir.

BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI GÖNÜLLERDEDİR

Erdoğan’ın açıklama yaptığı sırada Twitter hesabından paylaşımlar yapan Bahçeli de Cumhur İttifakı mesajı verdi.

Bahçeli, paylaşımında “Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir” ifadelerini kullandı.