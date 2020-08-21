Son dakika… Bakan Koca 21 Ağustos corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu paylaştı. Toplam test sayısı 92 bin 227 artarak 6 milyon 154 bin 157’ye ulaştı.

Bugün tespit edilen bin 203 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 255 bin 723’e çıktı. Güncel verilere göre 22 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 6 bin 80’e yükseldi.

Son 24 saatte iyileşen 772 hastayla birlikte toplam iyileşen kişi sayısı da 235 bin 569’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,3 ağır hasta sayısı ise 749 oldu.

“YENİLEN VİRÜS OLACAK”

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, yeni hasta sayısının düne göre düşük, iyileşen hasta sayısının yeni hastalardan az olduğunu ifade etti.

Koca, “Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 412 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı 20 Ağustos tablosuna göre bin 412 vaka tespit edilmiş, 19 kişi yaşamını yitirmiş ve 882 hasta sağlığına kavuşmuştu.