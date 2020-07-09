Son dakika… Bakan Koca’dan flaş corona açıklaması…

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Küresel sağlığın en önemli kurumunu en üst düzeyde temsil eden yetkilisini misafir etmek ülkemize güvenin göstergesidir. Bölge direktörü ile Covid-19 ile mücadele başta olmak üzere, bölgemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren birçok sağlık konusunu ele alma fırsatı yakaladık.

*Türkiye’nin politikaları Bilim Kurulumuz tavsiyeleri ve DSÖ rehberleri çerçevesinde şekillenmiştir. Yine yakın işbirliğimizi devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz.

*Covid-19 sürecindeki her bilginin insanlığın ortak değeri olarak belgelendirilmesi inancını taşımaktayız.

İSTANBUL’DA OFİS AÇILACAK

*İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık için DSÖ ofisini hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz. Ofisin kurulmasına ilişkin nihai anlaşma biraz sonra imzalanacak olup, ofisin en kısa sürede faaliyete başlamasını planlıyoruz.

*Acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan bu ofisin İstanbul’da açılması, ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge de açıklamasında, “Kısıtlamanın kakması sonrası ilk seyahatimi Türkiye’ye gerçekleştirdim. Covid-19 sonrası döneme başlıyoruz. Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt ve dayanışma için içten takdir ve saygılarımı sunmak isterim” dedi.

“PANDEMİ HENÜZ SONA ERMEDİ”

Pandeminin devam ettiğini ifade eden Kluge, “Pandemi henüz sona ermemiştir. Çalışmalarımızda bizler son derece hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde en yüksek seviyede ilerletmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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