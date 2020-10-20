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Son dakika… Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Üç yıldır kanser tedavisi gören SÖZCÜ Gazetesi yazarı Bekir Coşkun önceki gün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Coşkun, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme: 13:15, 20/10/2020
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Son dakika… Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Türk basınının usta ismi, SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP’li Muharrem İnce, Coşkun’un okurları ve meslektaşları katıldı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Bekir Coşkun, Şanlıurfa’nın Tülmen Köyü’nde defnedilecek.

Andree Coşkun, eşine, tabutunu öperek veda etti.

SÖZCÜ okurları, Bekir Coşkun’un cenaze törenine çelenk gönderdi.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece SÖZCÜ Gazetesi'ndeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

Bekir Coşkun, 14 Mart 2014’te Sözcü’deki ilk yazısını yazdı.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde köşesinde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:12:54,
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