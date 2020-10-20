Son dakika… Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Türk basınının usta ismi, SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP’li Muharrem İnce, Coşkun’un okurları ve meslektaşları katıldı.
Bekir Coşkun, Şanlıurfa’nın Tülmen Köyü’nde defnedilecek.
2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece SÖZCÜ Gazetesi'ndeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.
Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde köşesinde son kez okurlarıyla buluşmuştu.