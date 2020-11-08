Son dakika… Berat Albayrak’ın istifasına AKP’den ilk tepkiler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından yapılan istifa açıklaması sonrası AKP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı;

*Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.

*Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Ömer Fatih Sayan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var” dedi.