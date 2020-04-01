Son dakika… Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca’dan önemli açıklamalar

Koca’nın açıklamalarından satır başları;

Çin’de başlayan olay, şimdi bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz, herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile hayat radikal değişiklikler gösteriyor.

Çok uzun yıllardan beri, dünya ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Karşımızda sürekli hareket halinde olan, içeri sızacak boşluk arayan, zayıf noktaları tehdit eden bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor. Dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor.

Dünya virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girdiğinde bu yolla öteledik. Temas, mesafe, izolasyon… Bu üç kelime hayati önemdeydi. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz.

İZOLASYON ÖNEM TAŞIYOR

Bilim insanları hastalık üzerinde çalışıyor, izolasyon konusu her gün daha bir önem taşıyor. Mücadele, önleme mücadelesidir.

Bilim insanları ne diyor, tıp ne diyor ona bakmalıyız. Tıp ne diyor; temastan kaçın, mesafe koy. Bunlar uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Uyguladığınız tedbiri başkalarından talep etme hakkınız var.

BUGÜNLER DİRAYET GÜNLERİDİR

İzolasyon mücadelenin şahıs başından ülke başına olan mücadele şartıdır. Mücadelenin başında, Ali amcamız, Gül teyzemiz var, akademisyenimizden esnafımıza bütün insanlarımız var. Bugünler tahammül ve dirayet günlerdir, bugünler şüphesiz geçicidir. Başaracağız, bundan bir an bile şüphe duymuyorum.

Bir yönüyle bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz az kayıpla çıkmak, virüsü kontrol altına almaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta bu virüse bu gücü tanımayalım. Kendinizi izole ederek başaracaksınız. Eğer bunu başarmazsak kayıplarımız artacaktır. Gün sonunda daha fazla üzüleceğiz. Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır.

63 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ben bugünkü verileri de sizlere açıklamak istiyorum. Son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybeden sayısı 63. Ve 363 hastamızın da iyileştiğini ayrıca söylemek istiyorum.

Bazı veriler endişe verici olarak algılanmalı. Tespitlerle virüsü taşıyan hastaları izole ediyoruz, toplumu koruyoruz.

47 BİN 156 KİŞİ TAKİPTE

Bu süreçte toplam takibini yaptığımız, taradığımızda 47 bin 156 kişi olmuş oldu. Sahada ekiplerimiz, hekimlerimiz var. Bu rakamlara ulaşmak onların çabasıyla oldu. Aile hekimlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Bir hastanın bulaştırdığı kişi sayısı en az 30. Bu bildiğimiz isimleri belli olan, kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu, kimleri kaybettiğimizi gösteren somut bir örnek.

Şu dönemde herkes kendisini şüpheli olarak görüp, kendisini evinde izole etmesini son derece önemsiyoruz. Bulaştıran kişiyse hayatta hastaneye bile yatmadı, ama 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve bu süreçte gördüğünüz gibi 12 kişiye bulaştırdığını görüyoruz.

Özellikle şunu söylemek istiyorum, virüs kolay buluyor ve hızlı ilerliyor. Bir daha önce bunu böyle bilmiyorduk. Deminki örnekte gördük, çok kolay bulaştığını ve izolasyon ve sosyal mesafenin önemli olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu virüs bütün dünyaya yayılımı 3 ayda oldu, ne kadar kolay bulaştığına örnek olsun diye söylüyorum.

GÜNLÜK TEST SAYISI 15 BİNİ BULDU

Günlük test sayımız 15 bini buldu, 75 merkezde çalışılıyor. 89 merkeze çıkmak üzerede birkaç gün içerisinde plan yapılmış oldu. Elimizde 1 milyon kit olduğunu söylemiştim, kitten daha çok bunu çalışabilecek yerlerin önemli olduğunu söylemiştim. Kit sayısında 10 bin demiştim, şimdi 15 bini bulduk.

Önümüzdeki hafta içerisinde 30 bini bulacağını biliyoruz. Biz taramayı daha fazla yapmak istiyoruz, test sayısı daha çok artacak, pozitif vaka da daha çok artacak. Testi daha çok bilim kurulunda yeni algoritma olarak geliştirdiği, hastalık bulgusu olan ve şüpheli olan kişilere bu testin yapılması. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek, önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.

İLLERİ AÇIKLADI

Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya bunun benzerini yaptı, bir bölgeden bütün İtalya’ya virüsün yayılmasına sebep oldu.

Biz de bu hatayı işlemek istemedik. Bütün illerimizde artık virüsün olduğunu biliyoruz. Burada görülen ön planda daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60’lara yakın. Onu İzmir izliyor, onu 713 vakayla Ankara, 582 vakayla Konya ve Kocaeli izliyor.

Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 852. %60’lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.

Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.

Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana.

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5’i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7’si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum.

YÜZDE 69’U TANSİYON HASTASI

Hayatını kaybedenlerin yüzde 69’u tansiyon hastası olan. Şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3’ü tansiyon hastası. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yzüde 80’i 60 yaş üstü, kronik hastalıklarla da eşlik ediyor.

Bizim şu dönemde kronik hastalığı olan, 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz. Yüzde 80 oranında kaybettiklerimizin bu grupta olduğunu görüyoruz. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarının evden çıkmamalarını, kendilerini izole etmelerini ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istiyoruz.

UMREDEKİ VATANDAŞLAR

Umredeki vatandaşlarımızla ilgili bilim kurulu ve yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili bir karar almıştı. Pozitif ise bu kişinin hastanede takibi, semptomu varsa yine hastanede takibi yapılacaktı. Hem negatif hem semptomu yoksa bir onan formu imzalatılacak ve aile hekimliğinin de bu kişileri takip etmek şartıyla, 14 gün evde izolasyonlarına uygun olduğunu söylemiştik.

Dünya SAğlık Örgütü Avrupa Direktörü ile bugün uzun bir görüşmemiz oldu. Bu süreçte gelinen noktayı ve daha önce merkez üssü olarak Çin olarak görüldüğü, şimdi kuzey Amerika’nın merkez üssü olduğu kanaati oluştu. Bu süreçte birçok ülkeye destek sağladığımız için teşekkür ettiler.

Ve bu süreci, virüsün Türkiye’ye gelişin, uzun bir süre geç geldiğini ve başarılı bir şekilde bunu gerçekleştirdiğimizi, en son Avrupa bölgesindeki ülke olduğumuzu söyledikler. Her türlü yardıma hazır olduklarını söylediler. Süreci de şeffaf yürüttüğümüz için özellikle teşekkür ettiler. Bu süreci, tedavi de olmak üzere ayrıyeten konuştuk.

BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİ

Biz 14 gün boyunca umrecileri izolasyona aldık. Bu süreçte özellikle semptomun gelişmesini bekliyorsunuz, hastalık bulgusunun olup olmadığını takip ediyorsunuz. Testleri erken dönemde yaparak tedavilerine de başlamıştık.

Umreden gelenler içinde pozitif olan vakalar olduğunu görerek, devamında herhangi bir bulgusu olmayanların test yapıldığında da pozitif olduğunu gördük. Özellikle temasınız varsa, riskli bir bölgeden geliyorsanız bu durumda hastalık bulgusu olmayabilir ve o dönemde test pozitif çıkabilir.

Bu durum önemli bizim açımızdan. Pozitif olanları tedaviye almış olduk. Yapılması gereken şu, biliyorsunuz geçen toplantıda bazı iller başta olmak üzere hareketliliği azaltan öneriler olmuştu.

DAHA SIKI TEDBİRLER ALABİLİR

Bundan sonraki süreçte il pandemi kurumlarımız dahil olmak üzere, bölgesel daha sıkı tedbirler alabilir. Önemli olan zorunlu olmadıkça evden çıkmamak, tek önleyici tedbirin bu olduğu çok net görülüyor.

Eğer gerçekten dediğimiz şekilde izole edebilirsek kendimizi ve bu anlamda teması minimalize edersek, evden çıkmazsak bu grafiği daha aşağıda kapanacağını söyleyebiliriz.

Tersine izolasyon kurallarına uymazsak önleme şansımız olmaz. Bütün toplum için birbirimizi uyararak, evlerimizde izolasyon içinde olmalıyız. Gençlerin de bu noktada, orta yaşında bu sürece hassasiyet göstermesi gerekiyor.

601 SAĞLIK ÇALIŞANI POZİTİF

Şimdiye kadar 601 sağlık çalışanının testleri pozitif çıkmıştır. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omzunda, özellikle koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmamak konusunda bir gayret içindeyiz.

Ben malzemeye ulaşamıyorum diyen lütfen bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksik oluşturmayacağız. Bizim dağıttığımız N95 4 milyona yakın oldu, daha fazlasını da veririz.

Yurt dışına ihracatı kestik ve bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımız için sağlıyoruz. Riskli konumda olan sağlık çalışanlarımızın olduğunu görüyoruz. Bizler de onlar için her türlü tedbiri alacağız.

VATANDAŞLARDAN ÜCRET TALEP EDİLMEMELİ

Bu süreçte özel hastanelerin kısmen devrede olduğunu, özel hastanelerin ve sağlık kuruluşların daha devreye gireceğini ve şu an hiçbir sorun olmadığının altını çizmek istiyorum.

Vatandaşlarımızdan ücret talep edilmemesi şeklinde bir yaklaşım içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir düzenleme söz konusu olacak.

Biz bakanlık olarak, randevu ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Bu dönemde çalışanlarımızın yüzde 90’ı evden sisteme katılıyor.

Bu süreç özellikle iş ortamının gerektiğinde dijital ortamda, evden de nasıl yapılabilirliğini görmüş, test etmiş oluyoruz. Hedef izolasyon ve bu izolasyonun evde mutlak yapılıyor olması, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması ve sosyal mesafenin uygulanması.

ÇİN’DEN GETİRİLEN İLAÇLAR

Çin’den getirilen ilaçların çoğunu yoğun bakımdaki hastalarımıza kullandık. Bilim kurulu da ilaca ilişkin çalışmalar yapıyor. İlacın nasıl kullanılacağına ilişkin, uygulama şeklinin nasıl olacağına ilişkin sorular da önümüzdeki günlerde netleşmiş olur.

AYRINTILAR GELİYOR…