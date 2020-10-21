Son dakika… Can Dündar’ın itirazına ret

Fahrettin Öztürk

Geçtiğimiz hafta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Milliyet Gazetesi eski köşe yazarı Can Dündar’ın Ankara, İstanbul ve Muğla’da bulunan taşınmazlarına el konulmasına hükmetti. Mahkeme, malların yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kararda ayrıca banka hesaplarının tespit edilerek el konulmak sürecinin başlatılması istenildi.

Mahkeme, 17 Eylül’de Can Dündar’ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetmişti.

Can Dündar’ın mahkemenin yaptığı çağrıya rağmen herhangi bir adliye ve kolluk kuvvetine gitmediği belirtilen kararda daha önce alınan karar göre de “Kaçak” sayılacağına dair kararın Milliyet gazetesinde yayımlandığı ifade edildi.

Alınan bu karar Dündar’ın avukatı tarafından üst mahkemeye taşındı. İtirazı değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Can Dündar, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 Mayıs 2016 tarihinde “Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz edilen dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde bozulmuştu. Yargıtay, Can Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören “Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Bunun üzerine Can Dündar yeniden yargılanmaya başlamıştı.