Son dakika… CHP lideri Kılıçdaroğlu 37. Olağan Kurultay’da ‘İktidar Manifestosu’nu açıklıyor

“Hedef iktidar” sloganı ile gerçekleşen kurultayda ‘İktidar Manifestosu’nu Türkiye ile paylaşan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan noktalar özetle şöyle:

* Bu kurultay TBMM’nin açılışının 100. yılında yaptığımız bir kurultaydır. Bu kurultay bizi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılına taşıyacak olan kurultaydır.

* Bu kurultayda alacağımız her kararın yankısının yüksek olacağını biliyoruz. Bu kurultay alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır. Bu kurultay işsizliği, bu kurultay yoksulluğu, bu kurultay liyakatsizliği, bu kurultay umutsuzluğu nasıl ortadan kaldıracağımızı açıklayan bir kurultaydır.

* Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır buhranını yaşıyoruz. Bu buhran yönetim buhranıdır, bu buhran demokrasi buhranıdır. Bu buhran ekonomi buhranıdır. Hiçbir vatanseverin, hiçbir CHP’linin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Azimle Türkiye’yi bu buhrandan çekip çıkaracağız.

İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİ

* İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi adını verdiğimi çözüm önerilerimizi sunmadan önce, Türkiye’nin önündeki beş temel sorundan kısaca söz etmek istiyorum.

* Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Demokrasi sadece kağıt üzerinde kalan bir sözcük haline gelmiştir. Öyle bir noktadayız ki saray ne diyorsa yargı onu yapıyor, egemen güçler ne diyorsa saray da onu yapıyor.

* Örneğin saray talimat veriyor, Osman Kavala içeride kalacak. Örneğin Selahattin Demirtaş içeride kalacak. Mahkeme gereğini yapıyor. Cezaevlerinde onlarca gazeteci var. Böyle bir ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

* İkinci sorun ekonomi. 18 yıldır Türkiye’yi bu duruma getirenleri sorgulamak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Diyeceksiniz ki nasıl tehlike altındadır? Şu rakamları her bir delege arkadaşımın ezberlemesini istiyorum.

* Son 18 yılda 2 trilyon 400 milyon dolar harcadılar. Lale Devri’ni yaşayanlardan sokaktaki vatandaşların hayatı farklıdır. Borç batağındayız. Nasıl Osmanlı’nın son dönemlerinde Duyun-u Umumiye kurulduysa, 12 Eylül 2019’da Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu.

* Üçüncü büyük sorunumuz dış politika. Türkiye şu anda egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumuna düşürülmüştür. Ekonomide bağımsızlığını, siyasette bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiştir.