Son dakika… CHP’nin sağlıkta şiddet yasa tasarısını dün reddeden AKP ve MHP’den bugün şaşırtan hamle

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, sağlıkta şiddet yasası teklifinin doğrudan Meclis gündemine alınması için verdiği önerge dün akşam AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

Meclis Genel Kurulu'nda teklif üzerinde söz alan Şeker, vekil kimliğiyle değil, hekim kimliğiyle konuşacağını belirterek özetle şunları söylemişti:

* Üç gün biz halk olarak sağlıkçıları alkışladık ama sonrası üç nokta, boşluk. Eğer biz halkla birlikte alkışladığımızın ötesinde, Meclis olarak bu sağlıkta şiddet yasasını çıkartmayacaksak ne farkımız kaldı sokakta alkış yapandan. Sadece alkış yetmez, biz sorumlulukları yerine getirelim istiyoruz.

* Teklif bir buçuk yıldır komisyonda bekliyor. Bu sürede 20 bin, son 7 yılda 90 bin sağlıkçı şiddete uğradı, 2005 ila 2019 yılları arasında dokuz hekim görevlerinin başında öldürüldü.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de konuya ilişkin kendi hazırlıkları olduğunu söylemişti. Zengin, “Hekimlerimize karşı yapılan bu şiddet hareketlerini başından beri kabul etmemiz mümkün değil” demişti.

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