Son dakika… Çin aşısı yarın Türkiye’ye geliyor

THY, Çin’den gelecek ilk parti aşının Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacağını duyurdu.
THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin – İstanbul Havalimanı – Ankara şeklinde taşınacak.
Uçuş detayları aşağıdadır:
* Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,
* TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.
* TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06:10’dur.
* TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05'tir.