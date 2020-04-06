Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Salgın bitene kadar yeterli maske stokumuz vardır.

Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.

Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.

Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye’nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.

1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaç taleperini yerine getirdik. İlk, orta, yüksek öğretim öğrencilerimizin eğitimini internet ve televizyon yoluyla bu dönemi yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan haraketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.

İnsan hareketliliğini asgari düzeyde indirmeye kararlıyız. İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yok.

Yeşilköy Atatürk Havalimanını bin yataklı, Sancaktepe’deki havaalanı kısmını da bin odalık hastaneyi yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz.

Ortaya çıkan her gelişme, karşımızdaki her türlü tehdide karşı alınması gereken tedbirlerin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

ABD ve Avrupa’daki gelişmeleri takip ediyoruz. Covid-19 bulaşan hastalarımızın yurt dışı hikayesinin bulunması, bu ülkelerde önlem alınmadığının göstergesidir.

Her şeye rağmen Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar iyi bir yerdedir. Devlet böyle günler için vardır.

Sergilenen birlik, beraberlik ve dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal’in imzasıyla yayınlanan Tekalif-i Milliye emiriyle varını yoğunu ortaya koymuş bir milletiz.

AYRINTILAR GELİYOR…