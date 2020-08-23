Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beş can kaybımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla’da bulunan Desan Tersanesi’ndeki Yeni Deniz Sistemleri teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da dün akşam meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak “İlk aldığımız bilgilere göre beş can kaybımız var” dedi. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

– Giresun’umuzda aramalar devam ediyor. Aynı şekilde Rize’de yine sel felaketi var. Benim ilçem de dahil olmak üzere maalesef orada da yaralılar var. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Tabi devlet olarak buradaki bütün tahribatı yıkımı Allah’ın izniyle aşarız. Bakanlarımızı oraya gönderdik, milletvekillerimiz de oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.

– Kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var. Bakanlarımın bana ‘Biz bunu yaşamadık’ diyor. O kadar ağır bir felaket…

SAVUNMA DURAKLAMAYI KALDIRABİLECEK BİR ALAN DEĞİLDİR

Savunma sanayisiyle ilgili olarak “Millileşme hamlelerimiz hız kesmeden devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

– Türkiye savunma alanında kararlı bir şekilde ilerliyor. Savunmada güçlü olmayan ülkelerin güvende olmaları ve ilerlemeleri mümkün değildir. Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileri gitmek, sürekli daha gelişmişi üretmek mecburiyetindeyiz. Her adım bir sonrakinin öncüsü olmak zorunda.

– Ülkemizin bu gücünden ve hamlelerinden rahatsız olanlar özellikle buradan ülkemizi mahkum edebilmek için çabalıyorlar. Gizlemeye bile çalışmadıkları tuzaklar ve yöntemlerle her yolu deniyorlar. Hamdolsun milletimiz istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları yıllardır bozmuştur. Şimdi gözlerini 2023’e diktiler. Milletimiz o engin ferasetiyle inşallah 2023’te de hem içerideki hem dışarıdaki o faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir.

GELİN UÇAK GEMİMİZİ YAPALIM

– Türkiye dünyada savaş gemisi tasarlayıp üreten 10 ülkeden biridir. Deniz araçlarımızın silahları da yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Kaybedecek tek anımız olmadığı bilinci ile çalışıyor ve üretiyoruz. Şimdi ben sektör öncülerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalım. Denizlerde caydırıcılığa ihtiyacımız var.