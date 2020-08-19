Son dakika… Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz corona virüsten yaşamını yitirdi

Çumra Belediye Başkanı AKP’li Halit Oflaz (46), 3 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kendisine corona virüsü teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Sağlık durumu ağırlaşan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırılarak, tedavisine burada devam edildi.

Entübe edilen, tedbir amaçlı uyutulan Başkan Oflaz, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AKP’den belediye başkanı seçilmişti.

BAKAN KOCA’DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Oflaz’ın Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz’ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, “Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım” ifadesini kullandı. (DHA)



