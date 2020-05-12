Son dakika Denizli’de alışveriş merkezlerinde 3 saatten uzun alışveriş yapılması yasaklandı

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan önderliğinde toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının corona virüsü tedbirleri kapsamında 81 il valiliklerine gönderdiği alışveriş merkezleri hakkındaki genelge görüşüldü.

Toplantıda meclis, alışveriş merkezlerindeki genel tedbirler, iş yerlerinin çalışma esasları, hijyen kuralları, havalandırma ve denetime ilişkin 61 karar aldı.

“UYARICI GÖRSELLER YER ALACAK”

İl Hızıssıhha Meclisi kararına göre 10:00 ve 22:00 saatleri arasında açık kalacak olan alışveriş merkezlerinde vatandaşların üç saatten uzun süre geçirmeleri yasaklandı.

Bunun sağlanması için alışveriş merkezinin dört bir yanında uyarıcı görsellerin yer alması ve anons yapılması kararlaştırıldı. Meclisin aldığı diğer kararların bir kısmı şöyle:

* AVM içindeki bekleme ve dinlenme alanlarındaki tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacak.

* Asansörler sadece özel gereksinimi bulunan kişiler tarafından kullanılacak.

* Dükkanlarda her 10 metrekarelik alanda bir müşteri kabul edilecek.

* Giriş ve çıkışlar tek yönden verilecek aynı kapıdan hem giriş hem çıkış sağlanamayacak.

* Tuvaletlerde bulunan el kurutma makineleri yasaklandı. Bunun yerine kağıt havlu kullanılacak.

* Tuvalet kapıları elle temas etmeden açılabilen sistemlerle değiştirilecek.

* Havalandırma sisteminde iç ortam havası kullanılmayacak. Havalandırma yüzde 100 dış ortam havası ile sağlanacak.

* Giriş kapılarındaki hava perdelerinin kullanımı yasaklandı.

* Merkezi havalandırmanın dışında başka bir sistem kullanılmayacak. Klimalar çalıştırılmayacak. Havalandırma gece bina kullanımda değilken de çalıştırılacak.

* İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde bir dolu bir boş kabinin kullanımı sağlanacak.

* Test ve tanıtım amaçlı ürünler raflardan kaldırılacak.