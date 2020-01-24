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Son dakika depremler: Elazığ’daki deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Kayseri'de vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Mardin'de de bir iş yerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

22:02 -
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Son dakika depremler: Elazığ’daki deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı!

Elazığ ve çevresinde hissedilen deprem, Kayseri kent merkezinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Deprem anında çekilen görüntülerde avizelerin salladığı, insanların dua ettiği görüldü.

Deprem Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de hissedildi. Bir iş yerinde deprem anında vatandaşlar panikle sokağa koştu. Edinilen bilgilere göre Mardin ve ilçelerinde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yaşanan deprem sırasındaki panik anları kameralara yansırken deprem nedeniyle Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde ise bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.

Diyarbakır merkez de evde depreme yakalanan vatandaşlar ise panik halinden kendilerini dışarı atarken bazı vatandaşlar ise korkuyla balkonlardan atlayarak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, Çüngüş ilçesine ise AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA

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