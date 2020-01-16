Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Dikkat çeken seçim anketi! 3 parti baraj altında kalabilir

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan 'Türkiye Eğilimleri' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. 26 ilde yapılan ankete göre kararsızlar dağıtılınca AKP yüzde 40,2, CHP yüzde 33, HDP yüzde 9,2, MHP yüzde 8,3, İYİ Parti de yüzde 8,1 oy alabiliyor.

10:29 -
Haberler Gündem
Son dakika… Dikkat çeken seçim anketi! 3 parti baraj altında kalabilir

Üniversitenin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı.

3 PARTİ BARAJ ALTINDA KALIYOR

‘Türkiye'de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?’ sorusuna katılımcıların, kararsızlar (%10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40,2'si AKP, yüzde 33'ü CHP, yüzde 9,2'si HDP, yüzde 8,3'ü MHP, yüzde 8,1'i ise İYİ Parti yanıtını verdi.

Araştırma sonuçlarına göre, ‘Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?’ sorusuna toplumun yüzde 46,5'i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 19,4'ü hiç etkilenmediği şeklinde cevap verdi. 2018 yılında kendi ekonomik olarak daha kötü durumda görenlerin oranı yüzde 57,1'di.

AKP aydın CHP HDP İYİ Parti Kadir Has Üniversitesi MHP seçim son dakika Türkiye
Son güncelleme: 10:34 16.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more