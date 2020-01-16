Son dakika… Dikkat çeken seçim anketi! 3 parti baraj altında kalabilir

Üniversitenin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı.

3 PARTİ BARAJ ALTINDA KALIYOR

‘Türkiye'de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?’ sorusuna katılımcıların, kararsızlar (%10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40,2'si AKP, yüzde 33'ü CHP, yüzde 9,2'si HDP, yüzde 8,3'ü MHP, yüzde 8,1'i ise İYİ Parti yanıtını verdi.

Araştırma sonuçlarına göre, ‘Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?’ sorusuna toplumun yüzde 46,5'i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 19,4'ü hiç etkilenmediği şeklinde cevap verdi. 2018 yılında kendi ekonomik olarak daha kötü durumda görenlerin oranı yüzde 57,1'di.