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Son dakika… Elazığ depremi sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan kritik telefon!

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü.

23:11 -
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Son dakika… Elazığ depremi sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan kritik telefon!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştü. Vali Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la da görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı, yürütülen çalışmalara destek verilmesi için görevlendirdi. (İHA)

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