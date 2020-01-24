Son dakika… Elazığ depremi sonrası yıkılan binalar görüntülendi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD’a göre 21:17’de merkez üssü Elazığ Baskil ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre iller başta olmak üzere Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde’de de hissedildi.
BİNALAR YIKILDI
Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bölge bazı binaların yıkıldığı öğrenildi. İşte yıkılan binalardan ilk görüntüler…