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Son dakika… Erdoğan’dan Fransız mallarına boykot çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı: Milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markaları satın almayın.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:12, 26/10/2020
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Son dakika… Erdoğan’dan Fransız mallarına boykot çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. “Fransa’da Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

– Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Nasıl ki Fransa’da “Türk markalı mal satın almayın” deniliyorsa, ben de buradan milletime sesleniyorum; sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunlardan satın almayın.

Cumhurbaşkanı son dakika
Yayınlanma Tarihi:15:02,
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