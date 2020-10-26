Son dakika… Erdoğan’dan Fransız mallarına boykot çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. “Fransa’da Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

– Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Nasıl ki Fransa’da “Türk markalı mal satın almayın” deniliyorsa, ben de buradan milletime sesleniyorum; sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunlardan satın almayın.