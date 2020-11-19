Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 19 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 157 bin 756 testle birlikte toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245’e ulaştı.

Son 24 saatte 4 bin 542 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 430 bin 170’e çıktı. 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 943’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 918 artarak 364 bin 573’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının 3 bin 850, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 3.8 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN KISITLAMA UYARISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.”