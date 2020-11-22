Son dakika… Corona virüsünde 22 Kasım tablosu açıklandı! Günlük yeni hasta sayısında rekor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 155 bin 516 testle birlikte toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617’ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 bin 17 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 446 bin 822’ye çıktı. 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 12 bin 358’e yükseldi.

GÜNLÜK YENİ HASTA SAYISINDA REKOR

Açıklanan son verilerin ardından yeni hasta sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Türkiye’de 11 Nisan’da 5 bin 138 yeni hasta tespit edilirken dün de 5 bin 532 yeni hasta açıklanmıştı.

Bugünkü tabloda toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 812 artarak 374 bin 637’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının 4 bin 217, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 3.8 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN KISITLAMA UYARISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.”