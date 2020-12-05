Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 5 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 5 Aralık Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 178 bin 903 testle birlikte toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84’e ulaştı.

CAN KAYBINDA YENİ REKOR

Bugün semptom gösteren 6 bin 128 hastayla birlikte 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi, toplam hasta sayısı 533 bin 198’e çıktı. Can kaybı da 196 artarak 14 bin 705’e yükseldi.

5 BİN 800 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre 4 bin 100 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 427 bin 242’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona verilerinde hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 oldu.

“KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA ARA VERELİM”

Twitter hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır.

* Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız.

* Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.

DÜN 193 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Aralık Cuma gününü verilerine göre semptom gösteren 6 bin 903 hastayla birlikte 32 bin 736 yeni vaka tespit edilmiş, 193 kişi de hayatını kaybetmişti.