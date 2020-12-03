Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 3 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 187 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 316’ya yükseldi.

Bugün toplam 187 bin 518 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 511 kişiyle birlikte toplam 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Türkiyede toplam hasta sayısı 520 bin 167 oldu.

Bugün iyileşen 4 bin 190 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 418 bin 331’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 611 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: HASTA SAYIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız.

* Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır.

* Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.

DÜN 193 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 193 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 690 yeni hastayla birlikte toplam 31 bin 923 vakanın tespit edildiğini ve 4 bin 821 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.