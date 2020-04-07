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Son dakika… İBB’den maske hamlesi

İBB, toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle birlikte harekete geçti. İSMEK eğitmenleri, artan ihtiyacı karşılamak üzere maske üretimine başladı. Günde 10 binin üzerinde maske üretilerek, İstanbullulara ücretsiz dağıtılacak.

13:30 -
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Son dakika… İBB’den maske hamlesi

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu alanlarda maske takılması zorunluluğuna gidildi.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenleri,  maske üretimine başladı. Üsküdar, Şişli ve Küçükçekmece’de bulunan İSMEK eğitim merkezlerindeki 3 atölyede görev alan eğitmenler, günde yaklaşık 10 bin maske üretebilecek.

FOTO: SÖZCÜ

Maske üretiminde çalışan öğretmenler, sağlık durumları, yaş kriterleri ve diğer risk faktörleri göz önünde bulundurularak görevlendirildi. Ayrıca, öğretmenlerin üretim yaptıkları alanlar “sosyal mesafe” uygunluğuna göre düzenlendi.

Hijyen kuralların oldukça önemsendiği atölyelerde, gün aşırı dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Görev alan öğretmenler, maske ve eldiven kullanarak çalışıyor.

DEZENFEKTE EDİLİP  DAĞITILACAK

İBB Hayat Boyu Öğrenme öğretmenleri tarafından üretilen maskeler, İBB’nin ilgili birimlerine teslim edildikten sonra dezenfeksiyon işleminden geçirilecek. Maskeler, gerekli görülen noktalarda İstanbullulara ücretsiz dağıtılacak.

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Son güncelleme: 13:39 07.04.2020
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