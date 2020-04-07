Son dakika… İBB’den maske hamlesi

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu alanlarda maske takılması zorunluluğuna gidildi.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenleri, maske üretimine başladı. Üsküdar, Şişli ve Küçükçekmece’de bulunan İSMEK eğitim merkezlerindeki 3 atölyede görev alan eğitmenler, günde yaklaşık 10 bin maske üretebilecek.

Maske üretiminde çalışan öğretmenler, sağlık durumları, yaş kriterleri ve diğer risk faktörleri göz önünde bulundurularak görevlendirildi. Ayrıca, öğretmenlerin üretim yaptıkları alanlar “sosyal mesafe” uygunluğuna göre düzenlendi.

Hijyen kuralların oldukça önemsendiği atölyelerde, gün aşırı dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Görev alan öğretmenler, maske ve eldiven kullanarak çalışıyor.

DEZENFEKTE EDİLİP DAĞITILACAK

İBB Hayat Boyu Öğrenme öğretmenleri tarafından üretilen maskeler, İBB’nin ilgili birimlerine teslim edildikten sonra dezenfeksiyon işleminden geçirilecek. Maskeler, gerekli görülen noktalarda İstanbullulara ücretsiz dağıtılacak.