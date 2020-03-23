Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu: Fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı maske üreticilerinin maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmadıklarını söyledi. Bakan Soylu, "Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" dedi.

00:05 -
Haberler Gündem

Bakan Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Eş zamanlı olarak yaptıkları baskınlarda maske stoğu yapan firmaları tespit ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, “Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız” dedi.

“EL KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ”

Soylu, stok yapan firmalarla ilgili şöyle konuştu:

* Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyorlar.

* Bu sabah 08:00‘de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık.

* Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz.

İLGİLİ HABERBakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklamasıBakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
ABD Almanya canlı FETÖ İçişleri Bakanı Instagram son dakika Süleyman Soylu transfer Türkiye umre
Son güncelleme: 00:11 23.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more