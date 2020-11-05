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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan yeni corona virüsü genelgesi! Farklı bir uygulamaya geçiliyor

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan corona virüsü denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere, “corona virüsü salgını denetimleri” konulu genelge gönderdi.

Güncellenme: 19:30, 05/11/2020
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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan yeni corona virüsü genelgesi! Farklı bir uygulamaya geçiliyor

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısının daha da arttırılacağı, denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabileceği, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, corona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacağı belirtildi.

Yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu taşıma aracı (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik verilecek.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Yayınlanma Tarihi:19:24,
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