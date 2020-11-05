Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan yeni corona virüsü genelgesi! Farklı bir uygulamaya geçiliyor

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısının daha da arttırılacağı, denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabileceği, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, corona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacağı belirtildi.

Yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu taşıma aracı (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik verilecek.

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