Son dakika… İdlib’den bir acı haber daha: 1 asker şehit

Iğdır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlip'de şehit olmuştur.

* Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir.

* Milletimizin başı sağolsun.

IĞDIR VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Vali Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

* İdlib'te devam eden Bahar Kalkanı Harekatında görevli Iğdır'lı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın şehit düştüğü haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

* Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz.

* Aziz Milletimizin başı sağolsun.

SÖZLEŞMELİ ER ENES KAYA ŞEHİT OLMUŞTU

Suriye'deki gerilimi çözüme kavuşturmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilen kritik görüşmenin devam ettiği anlarda Suriye'den bir şehit haberi daha gelmişti. Gaziantep Valiliği, Sözleşmeli Er Enes Kaya’nın şehit olduğunu duyurmuştu. İHA