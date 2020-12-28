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Son dakika… Ekrem İmamoğlu, İBB’deki 2021 asgari ücreti açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye personeli için asgari ücret tutarını 3100 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Güncellenme: 12:50, 28/12/2020
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Son dakika… Ekrem İmamoğlu, İBB’deki 2021 asgari ücreti açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından, İBB iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücretin net 3100 TL olacağını açıkladı.

Twitter’dan paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kısa süre önce Twitter hesabından asgari ücretin net 3100 lira olması gerektiğini söylediği bir paylaşım yapmıştı.

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CHP istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu son dakika Twitter
Yayınlanma Tarihi:12:38,