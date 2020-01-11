Son dakika: İstanbul’da deprem! İstanbul 4.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı…

İstanbul saat 16:38’de 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin ilk belirlemelerine göre deprem Marmara Denizi’nde gerçekleşti. Yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem korku ve panik yarattı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

UZMAN İSİM DEPREMİ YORUMLADI

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz az önce meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Bu Marmara Denizi içinde hepimizin bildiği ana fayın, Kuzey Anadolu fayının üzerinde meydana gelen bir deprem. Geçenlerde de yine böyle bir deprem olmuş ve oldukça fazla bizi telaşlandırmıştı. Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. Biraz daha bilgilerin netleşmesi gerekiyor.

* Büyük deprem beklediğimiz bir kolda, bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı. Şu anda olan depremin biraz daha zaman geçtikten sonra ne anlama geldikten sonra yeni bazı şeyler söylemek mümkün olacak.