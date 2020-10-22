Son dakika… İstanbul’da eğitim uçağı düştü! Otoyola çakılacaktı

AY-JET Uçuş Okulu’na ait eğitim uçağı Büyükçekmece’de boş bir araziye düştü. Uçağın Hezarfen Havaalanı’ndan kalktığı ve Büyükçekmece Gölü’ne yakın bir yere düştüğü öğrenildi.

Polis ve sağlık ekipleri Sonaca tipi iki kişilik eğitim uçağına ulaştı. Uçağın içindeki yaralı sıkıştığı bölümden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Belinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan yaralının Özyeğin Üniversitesi pilotaj lisans öğrencisi B.N. olduğu ve yalnız uçtuğu öğrenildi. B.N. ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı “Manevra yapmasaydı, TEM otoyoluna çakılacaktı” dedi. İstanbul Valiliği’nden kazayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

KAZANIN NEDENİ MOTOR ARIZASI

“İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”