Son dakika… İYİ Parti: Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada “İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ’ın, partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur” denildi.

Gelişmeler üzerine il başkanları ve 108 ilçe başkanının disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğu belirtilen açıklamada İYİ Parti Genel Sekreterliği’ine yapılan başvuruların bugün Genel Başkan Meral Akşener’e iletildiği ifade edildi.

Akşener’in de başvuru ve talepleri değerlendirerek Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar verdiği açıklandı.

İYİ PARTİ’DE “FETÖ’CÜ” TARTIŞMASI

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında şöyle konuşmuştu:

* Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış.

* Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir.

* Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım.

* Meral Hanım ‘Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim.

KAVUNCU’DAN ÖZDAĞ’A YANIT

Özdağ’ın bu açıklamalarından sonra Kavuncu da şu ifadeleri kullanmıştı:

* Ben yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. İstanbul kongresinde kendisinde taraf oldu, madem 3 yıldır böyle bir endişesi vardı, biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kavuncu, 21 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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