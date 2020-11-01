Son dakika… İzmir depreminde ölü sayısı 49’a çıktı

Geçen cuma günü saat 14.51’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesini enkaza çeviren ilk depremin ardından toplam 812 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntıların 40’ının büyüklüğü 4’ün üzerinde…

Bugün saat 10.05’te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 49 olarak açıkladı. Yaralı sayısı ise 896… Deprem bölgesindeki sekiz binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLER

– Fatih Ağar (49) / Rıza Bey Apartmanı

– Beril Gidiş / Rıza Bey Apartmanı

– Çınar Eren

– Elif İnan (10)

– Buse Demir

– Umut Perinçek (7) / Doğanlar Apartmanı

– Melih Dağbaşı / Biva Tower

– Fatma Erçetin (86)

– Burcu Yüksel

– Ege Ilgaz Yüksel

– Dila Yüksel

– Ali Çağın Kaygusuz

– Ayşe Melahat Köse (58) / Rıza Bey Apartmanı

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

– Halim Sarı (62) / Yılmaz Erbek Apartmanı

– Fadime Tolu (53) / Yılmaz Erbek Apartmanı

– Buse Hasdemir/ Rıza Bey Apartmanı

– İnci Okan (16) / Rıza Bey Apartmanı

– Emine Eren (62) / Barış Sitesi

– Ahmet Çitim (70) / Rıza Bey Apartmanı

– Günay Özışık (15) / Doğanlar Apartmanı

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