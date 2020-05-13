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Son dakika… Kamu çalışanları 18 Mayıs’ta idari izinli sayılacak!

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı açıklandı.

19:13 -
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Son dakika… Kamu çalışanları 18 Mayıs’ta idari izinli sayılacak!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi.

Yazıda, “Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür” denildi.

15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. DHA

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Son güncelleme: 19:33 13.05.2020
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