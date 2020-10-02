Son dakika… Kars Belediyesi’ne kayyum atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Operasyonlarda eski milletvekili ve HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna’nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sev edilen şüphelilerden 17’si için bugün tutuklama kararı verildi.

KAYYUM ATANDI

Tutuklanan isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yerine İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atandı. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapıla açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

* Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

‘KAYYUM ATANMAZSA İSTİFA EDERİM’ DEMİŞTİ

Kars’ta gözaltına alınıp Ankara’ya getirilen Bilgen, gözaltı sürecinde Twitter hesabından “Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim” açıklamasını yapmıştı.

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