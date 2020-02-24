Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kaza yapan uçağın pilotu mahkemeye sevk edildi!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifadesi veren ve ardından adliyeye sevk edilen kaptan pilot Mahmut Aslan savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ
18:30 -
Haberler Gündem
Son dakika… Kaza yapan uçağın pilotu mahkemeye sevk edildi!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat günü meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifade vere kaptan pilot Mahmut Aslan, taburcu olarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkta yaklaşık 1 buçuk saat ifade veren kaptan pilot Mahmut Aslan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

FOTO: SÖZCÜ

İLGİLİ HABERUçak kazasında 'son dakika' gelişmesiUçak kazasında 'son dakika' gelişmesi İLGİLİ HABERUçak kazası sonrası avukatlar harekete geçti! Boeing hakkında korkunç iddiaUçak kazası sonrası avukatlar harekete geçti! Boeing hakkında korkunç iddia
kaza son dakika uçak
Son güncelleme: 19:04 24.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more