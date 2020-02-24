Son dakika… Kaza yapan uçağın pilotu mahkemeye sevk edildi!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat günü meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifade vere kaptan pilot Mahmut Aslan, taburcu olarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkta yaklaşık 1 buçuk saat ifade veren kaptan pilot Mahmut Aslan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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