Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar

Şehir Üniversitesi’ni kapatılması ve YKS-LGS’ye değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

DEVLET KİN VE ÖFKEYLE YÖNETİLMEZ

* Üniversiteler önemli kurumlardır. Üniversiteleri bilim üreten ülke, saygın ülkedir. Bundan dolayı üniversitenin sorunlarını çözmek, tüm toplumun ortak görevi olmak zorundadır.

* Şehir Üniversitesi kapatıldı. Neden? İntikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu’ndan. Devlet kin ve öfkeyle yönetilmez. Devlette hak, hukuk, adalet, bilgi, deneyim olması gerek.

MİLLİ EĞİTİM POLİTİKASINI 15 KEZ DEĞİŞTİRDİN

* Geçen haftanın en tartışılan konularından birisi de Z kuşağıydı. Bu gençlerimizin iradesiyle, gururlarıyla oynandı. Sınavla mağdur edildiler.

* Gençler, eğitimde evrensel değerli görmek istiyor. Dünyayı öğrenmek istiyor, soru sorma ve sorgulama hakkımı elimden alma beni kullanma diyor. Sen ne yaptın? 15 kez milli eğitim politikasını değiştirdin. Bu gençler seni samimi bulur mu?

GENÇLER DAYATMAYI KABUL ETMİYOR

* Sen Z kuşağından ya da Y kuşağından oy almak istiyorsan, önce o gençlerin ne istediğine bakacaksın. Gençler öncelikle diyorlar ki: Dayatmayı kabul etmiyoruz.

* Gençler, en basitinden, “Oyun konsoluna vergi üstüne vergi bindiriyorsun, benim mutluluğumu bile elimden almak istiyorsun, sana nasıl güveneyim” diyor.

ATADIKLARI REKTÖRÜN MAKALESİ YOK

* Altı üniversiteye rektör atadılar. Uluslararası endeksli dergide bir makalesi olmayanı üniversitenin başına getiriyorsun. O rektör kıskançlığından makale yazanları eleştirecek göreceksin! Böyle bir anlayışla üniversite yönetilir mi?

YÖK DENEN DARBE KURUMUNU KALDIRACAĞIZ

* Z ve Y kuşağına sesleniyorum. İktidarımızda YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız. Üniversitelerin bilimsel, yönetsel özerkliği olacak. Üniversitelerin mali özerkliği olacak. Üniversiteler tam anlamıyla bilgi üreten bir kurum olacak.