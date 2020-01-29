Son dakika… Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan Ensar Vakfı açıklaması

Habertürk’te Veyis Ateş’in sorularını yanıtlayan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kınık, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Başkentgaz, Kızılay’ın daimi bağışçılarından biri. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır.

* Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet.

Kınık, söz konusu bağışı “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır” diye savundu.

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“HİÇBİRİ MAAŞ ALMAZLAR”

Kınık, Kızılay’dan maaş alıp almadığına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

* Türkiye Kızılay Derneği’nde çalışanların tamamı gönüllülerdir, hiçbiri maaş almaz. Ben derneğin genel başkanıyım, bir de derneğin genel müdürü var. Yönetim kurulu üyeleri ve şube üyeleri dernekten maaş almazlar.

* Yönetim kurulu üyeleri 3 asgari ücret alıyorlar. Kızılay bir kamu kuruluşu değil, özel bir kuruluş. Kızılay’ın hamisi kurulduğunda padişah, şimdi de Cumhurbaşkanımızın himayesinde.

* Bizim şöyle bir yönetmeliğimiz var, Kızılay 10 bin personel çalıştırıyor. Bu çerçevedeki eşdeğer büyüklükteki 1800 kurum izlenir, orada verilen maaşlar toplanır, bir çan eğrisi yapılır, bunun ortalaması alınır, yüzde 80’lik bir kısmı maaş olarak verilir. Türkiye’nin binlerce hastanesinde personellerimiz kan hizmeti üretiyor.

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“PİŞMAN OLDUM”

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından para talep etmesine ilişkin Kınık, “Elazığ depreminde attığım tweetten böyle gereksiz bir tartışmayı tetiklediğim için pişman oldum” açıklamasında bulundu.