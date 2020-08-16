Son dakika! Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde 10 yaşındaki iki çocuk plajda yüzerken bir anda deniz yatakları alabora oldu. Minik çocukların dalgalarla boğuştuğunu fark eden 6 kişi denize atladı. Dalga sebebiyle kıyıya yanaşamayan vatandaşlar çocuklarla birlikte yakındaki bir koya sığındı.

BOT VE HELİKOPTER

Sahil güvenliğe bağlı bir bot yardım için vatandaşların bulunduğu yere gitti. Ancak dalgalar nedeniyle geri dönemedi. Bunun üzerine havadan yardım istendi. Samsun’dan kalkan kurtarma helikopteri olay yerine geldi ama havadan başarılı olamayınca vazgeçildi.

Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına bir süreliğine ara verilirken aileler de sahilde bekleyişlerini sürdürdü. Mahsur kalan 2’si çocuk 8 kişiye battaniye ile gıda malzemesi ulaştırıldı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Sabahın erken saatlerinde kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından 8 kişi bulundukları yerden zodyak botla açıktaki sahil güvenlik botuna taşındı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken geceden bu yana endişeli bekleyişlerini sürdüren aileler de rahat bir nefes aldı.

Mahsur kalan bir genç ise ambulanstan inerken gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Çok gelgit vardı. Dalga yüksekti” diye konuştu. (İHA)