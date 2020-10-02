Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Leyla Aydemir davasında karar: Amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Amca Yusuf Aydemir cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.

16:20 -
Haberler Gündem
Son dakika… Leyla Aydemir davasında karar: Amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Ağrı'da 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın karar duruşması bugün yapıldı

Leyla'nın annesi Şükran ve babası Nihat Aydemir katılmadığı duruşmaya tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir, SEGBİS ile Elazığ 2 nolu ceza evinden katıldı.

Diğer sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Musa Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam, Ayşe Artam son savunmalarını yaptı.

MAHKEME TANIKLARI DİNLEMEKTEN VAZGEÇTİ

Mahkeme heyeti, haklarında zorla getirttirilme kararı çıkan 3 tanığı dinlemekten vazgeçti. Mahkeme, Kerem Aydemir, Dilaver Aydemir ve Gülcemal Aslan'ın dosyaya yeni bir bilgi katmayacağı yönünden dinlemelerinden vazgeçilmesine oy birliği ile karar verdi.

Karar öncesi Mahkeme Başkanı sanıklardan son sözlerini sordu; tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından mahkeme, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. (İHA)

Ağrı Cebir Cinayet Elazığ mahkeme son dakika
Son güncelleme: 16:32 02.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more