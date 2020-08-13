Son dakika… Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? Canlı yayında açıkladı

Pazar günü yeğeninin düğünü öncesi basın mensuplarına “Herkes eteğindeki taşı döksün. Önümüzdeki hafta basın toplantısı düzenleyeceğim” diyen CHP’li Muharrem İnce, Ankara’da kameraların karşısına geçti.

Konuşmasına Ahmed Arif'in “Hasretinden prangalar eskittim” şiiriyle başlayan Muharrem İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Herkes konuştu. Bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu. Şimdi Muharrem İnce konuşacak.

* Ekonomideki başarıyı buzdolabı satışına bağlayan bir cumhurbaşkanı var. Oysa buzdolabının içindekiler önemli…

* Türkiye’yi bu hale lider partileri getirdi. Türkiye’nin hem iktidar hem de muhalefet sorunu vardır. Bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır.

* CHP Genel Başkanı kurultayda konuşmacıları dinlememiştir. Kurultay iradesini tanımayan bir genel başkanımız var.

* Bir siyasi parti “Ömrüm CHP’yle mücadeleyle geçti” diyenlere değil kendi öz evlatlarına emanet edilmeli.

* Türkiye’nin sorununu ne tek adam iktidarı, ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye seçeneksiz değildir, Saray rejimine mahkum değildir.

* CHP’den ayrılsam bile partiyi kurtarmak için ayrılırım. Biz Türkiye’ye yeni bir seçenek sunuyoruz. Bugün başlattığım hareketin adı 1000 Günde Memleket Hareketi‘dir.

* Bu hareket gücünü, yönünü, finansmanını milletten alacak. Bu hareketi 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta başlatacağız.

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadıklarını da şu sözlerle anlattı:

* İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, onları kırdım. Seçim gecesi neredeydim? Zonguldak’a mitinge gidiyorum, Rıza Yalçınkaya arkadaşımı miting hazırlığı için gönderdim. Rıza Yalçınkaya arkadaşım aday listesinde yok bana yakın olduğu için. Takımı Genel Başkan yapıyor, oyuna ben çıkıyorum. Hangi moralle miting yapacağım?

KAZANAMAYAYIM DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

* Televizyonlarda bir Kemal Bey’in bir benim reklamım var. Kemal Bey’in reklamı neden konuyor, aday benim. Dünya siyaset tarihinin en büyük mitingini yapıyoruz. Bana yakın isimleri aday yapmıyorlar, örgütlere para vermiyorlar. Ben kazanamayım diye elinden geleni yapıyorlar.

DÖRT MİLYON OY ÇÖPE GİTTİ

* Seçim gecesi elimde bilgi yok. İkinci tura kalıp kalmadığımı öğrenemedim. Sabah oldu sonuçları aldım. YSK'ya yazdım CHP kaç sandıkta gözlemci göndermemiş? 13 bin sandıkta gözlemci yok. Dört milyon oy çöpe gitti. Erdoğan 1.5 milyon az oy alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Bana neredeydin diye soranlardan özür diliyorum. Krizi yönetemedim ama bana veri vermediler.

* CHP’nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Eger Erdoğan’ın arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa, bu CHP iktidarı olmaz ki… Sayın Genel Başkan’ın cumhurbaşkanı olma iddiası yoksa, CHP iktidara yürüyor diyemeyiz.

Muharrem İnce’nin soru almaması basın mensuplarının tepkisine yol açtı.