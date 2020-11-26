Son dakika… Okul servislerine salgın tarifesi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda corona virüsü salgını nedeniyle okul servis ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

“Okulların haftada iki gün açık olması halinde toplam aylık ücretin yüzde 60’ı, üç gün açık olması halinde yüzde 75’i, dört gün açık olması halinde yüzde 90’ı tahsil edilecek.”

Normal şartlarda aylık 495 lira ödeyen bir veli yeni karar sonrası; çocuğunun ayda toplam sekiz gün okula gitmesi halinde 297 TL, 12 gün okula gitmesi halinde 371 TL, 16 gün okula gitmesi halinde 445 TL ücret ödeyecek.

EYLÜLDE ZAM YAPILMIŞTI

Eylül ayındaki UKOME toplantısında servis ücretlerine 2020-2021 yılı eğitim dönemi için yüzde 11,5 zam yapılmış, en kısa mesafe 0-1 km 271 TL olmuştu. 1-3 km 297 TL; 3-5 km 322 TL; 5-7 km 335 TL; 7-9 km 353 TL, 9-11 km 409 TL; 11-13 km 471 TL; 13-15 km 495 TL olarak belirlenmişti. Sektör temsilcileri pandemi nedeniyle fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirterek bu konuda da düzenleme yapılması istemişlerdi.